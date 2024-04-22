C июля ОПЕК+ увеличит добычу нефти, - Bloomberg

Этот переход должен вернуть Саудовскую Аравию в ряды самых быстрорастущих экономик мира в следующем году.

"Мы предполагаем, что полная отмена ограничений произойдет в начале 2025 года", - заявил Амин Мати, глава миссии кредитора в королевстве, в интервью в Вашингтоне, где МВФ и Всемирный банк проводят свои весенние встречи.

МВФ настроен более оптимистично в отношении Саудовской Аравии, чья экономика сократилась в прошлом году, поскольку она возглавила альянс ОПЕК+ вместе с Россией в сокращении добычи, что привело к сокращению поставок и росту цен на нефть. В 2022 году рекордная добыча нефти привела Саудовскую Аравию к самому быстрому расширению в G-20.

Согласно последнему прогнозу, обнародованному на этой неделе, МВФ улучшил оценку роста крупнейшего в мире экспортера сырой нефти в следующем году с 5,5% до 6%, уступая только Индии среди крупнейших экономик, переживающих подъем, который будет одним из самых быстрых всплесков в королевстве за последнее десятилетие .

Фонд прогнозирует, что добыча саудовской нефти достигнет 10 миллионов баррелей в день в начале 2025 года, по сравнению с нынешним почти трехлетним минимумом в 9 миллионов баррелей. Саудовская Аравия заявляет, что ее производственная мощность составляет около 12 миллионов баррелей в день, и за последнее десятилетие она редко добывалась так низко, как сегодня.

Обострение боевых действий на Ближнем Востоке создает фон для возможного изменения политики после того, как цены на нефть впервые за несколько месяцев превысили 90 долларов за баррель. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники соберутся 1 июня, и некоторые аналитики ожидают, что группа может начать ослаблять ограничения.