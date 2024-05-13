В Липецкой области заявили о пожаре на подстанции из-за атаки дронов

В Липецкой области (Российская Федерация) работали системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате на одной из подстанций в регионе произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
По словам российского чиновника, средствами ПВО были "подавлены" БПЛА возле Становлянского округа.
"На месте работают работники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется вспышка на территории электроподстанции", - рассказал он.
Позже губернатор заявил об отбое красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для Становлянского округа. А впоследствии объявил и об отбое "Воздушной опасности" в целом в области.
Отметим, что в ночь на 13 мая в России заявляли об атаках беспилотников не только в Липецкой области, а также в Курской и Белгородской.
Так, в первой также была боевая работа сил и средств ПВО. Как пишут пропагандистские медиа со ссылкой на местные власти, в Курской области якобы были сбиты 8 беспилотников самолетного типа.
Насчет последствий "налета" дронов в регионе ничего не указывается.
Добавим также, что в Белгородской области местные власти заявляли о сбитии нескольких воздушных целей на подлете к городу, а также были сообщения об атаке дронов. В результате этого, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, были зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.
Перед тем ночью местные паблики писали о работе ПВО и взрывах в районе Белгорода.
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