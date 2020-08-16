"Ліон" обіграв "Манчестер Сіті" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Французький "Ліон" здобув перемогу над "Манчестер Сіті" в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні завершилася з рахунком 3:1.

Французька команда відкрила рахунок на 24 хвилині втсреча, голом відзначився Максвелл Корне. На 69 хвилині хавбек "Сіті" Кевін Де Брейне зрівняв рахунок. Потім на 79 хвилині Мусса Дембеле вивів "Ліон" вперед, а на 87 оформив дублть.

Український захисник "Ман Сіті" Олександр Зінченко провів весь поєдинок на лаві запасних.

У півфіналі "Ліон" зіграє з мюнхенською "Баварією", яка напередодні знищила каталонську "Барселону" з рахунком 8:2. В іншому півфіналі зустрінуться "РБ Лейпциг" і ПСЖ.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Лігу чемпіонів сезону 2019/2020 дограють у форматі "фіналу восьми", яка передбачає проведення одного матчу між двома командами на кожній стадії плей-офф.

Поєдинки проходять у серпні на нейтральних полях в Лісабоні без уболівальників на трибунах.