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"Лінію оборони на сході ми втримали". ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати, - Рєзніков

Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Рєзніков розповів про втрати окупантів. За його словами, українські війська знищили ворожі танки, літаки та гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

"Україна б'ється і б'ється успішно. ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Російської Федерації. На сході лінію оборони ми втримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 вертольоти і 5 танків", - заявив Рєзніков.

Також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про знищення російського гелікоптера Ка-52 над Межигір'ям в Київській області.

Зазначимо, що українські сили змогли взяти в полон російських військових.

Крім того, РБК-Україна опублікувало фото знищенної російської техніки.

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Вторгнення Росії до УкраїниМинистерство обороны РФОлексій Резніков