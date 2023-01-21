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Линия фронта приближается к Кременной. Гайдай рассказал о тяжелых боях у города

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

В настоящее время продолжаются тяжелые бои у Кременной. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телеканала Freedom.

"У Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям... Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной", - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".

Тем временем Лисичанский НПЗ оккупанты используют в качестве плацдарма.

Напомним, по данным британской разведки, на северо-востоке, у Кременной, украинские силы, вероятно, добились небольших успехов и успешно защитились от российской контратаки.

Недавно военнослужащие Сил специальных операций (ССО) показали кадры боя у Кременной.

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