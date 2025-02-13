Лимиты на переводы с карты на карту могут отменить: в НБУ назвали условие

НБУ может отменить лимит в 150 тысяч гривен на карточные переводы. Но для этого банки должны выполнить одно условие.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes.
Пышный, заявил, что Нацбанк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходящие переводы с карты на карту, если банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.
Он напомнил, что НБУ сразу говорил, что эти ограничения временные и сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только комплексом мер, в частности законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.
Глава НБУ также отметил, что помимо мер регулятора, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе "знай своего клиента".
"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю", - считает глава НБУ.
По словам Пышного, лимиты могут снять уже через один-два месяца.
"Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы... Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничения в 150 000 грн для карточных переводов", - сказал он.
Напомним, что еще 1 октября НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p) в размере не более 150 тысяч гривен в месяц. Такие меры регулятор объяснил противодействием дропам - клиентам банков, которые фактически отдают свои счета в пользование другим лицам для незаконной деятельности.
Речь идет как об уклонении от уплаты налогов, так и о наркоторговле и торговле оружием, объясняли в Нацбанке.
Зато с 1 февраля вступил в силу меморандум, который большинство банков подписали между собой и который также предусматривает ряд ограничений, в частности в 50 тысяч гривен лимита на переводы для "рисковых" клиентов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.