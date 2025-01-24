Лимиты на денежные переводы и штрафы для "ограниченно пригодных": что изменится с 1 февраля
С 1 февраля в Украине банки введут лимиты на перевод денег для клиентов, которые не имеют подтвержденных доходов. Также в начале месяца истекает срок прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных", и тем, кто не успел этого сделать, грозит штраф.
Подробнее об этих и других важных нововведениях февраля 2025 – на РБК-Украина.
Содержание:
- Ограничение банковских переводов
- Срок повторной ВВК истекает: кому придется платить штраф
- Выплаты родственникам военных
- Е-запись в сервисных центрах МВД
- Новый тариф на электроэнергию
- Праздники и выходные в феврале
Ограничение банковских переводов
С 1 февраля 2025 украинские банки устанавливают лимит на денежные переводы в размере 150 тыс. грн в месяц. Речь идет об исходящих платежах по реквизитам IBAN.
Однако это ограничение коснется не всех клиентов, а только тех, кто не имеет документального подтверждения доходов. Что касается таких лиц, то банки по определенным критериям будут устанавливать три группы риска: "высокий", "средний" и низкий".
Согласно принятому банками Меморандуму, для клиентов "высокой" группы риска установлен лимит на переводы в 50 тыс. грн. Для клиентов "средней" и "низкой" группы вводят поэтапное ограничение:
- с 1 февраля 2025 – в сумме до 150 тыс. грн в месяц;
- с 1 июня 2025 – в сумме до 100 тыс. грн в месяц.
Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов.
При документальном подтверждении банки будут устанавливать или отменять лимиты на операции в соответствии с финансовыми возможностями таких клиентов, в частности, через контроль сумм поступлений на счета.
Лимиты не будут действовать для клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе владельцев зарплатных карт, а также волонтеров.
Напомним, с октября 2024 в Украине действует лимит на переводы P2P (с карты на карту) физических лиц в сумме 150 тыс. грн. Срок действия этого ограничения – до 1 апреля 2025.
Срок повторной ВВК истекает: кому придется платить штраф
В прошлом году в Украине был отменен термин "ограниченно пригодный" к военной службе. Лицам с таким статусом было дано 9 месяцев для повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Срок истекает 4 февраля 2025.
Военнообязанным, не прошедшим ВВК до этой даты, грозят штрафные санкции в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн за нарушение правил военного учета.
Фото: повторную ВВК необходимо пройти до 4 февраля (armyinform.com.ua)
Направление на прохождение ВВК выписывает военнообязанному сотрудник ТЦК и СП после вызова повесткой или в случае самостоятельного обращения человека. По результатам медицинского осмотра вместо "ограниченно пригодного" может быть предоставлен статус:
Пригодный
- к военной службе, в частности для выполнения как боевых, так и не боевых задач;
- к службе в виде Вооруженных сил Украины (подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и т.д);
- к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, логистических, медицинских и других подразделениях, но не специальных или боевых подразделениях.
Непригодный
- к службе в виде ВСУ или по военной специальности (определяется непригодность к службе в спецподразделениях);
- к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;
- к военной службе с исключением из воинского учета.
Выплаты родственникам военных
С 1 февраля 2025 изменится порядок осуществления выплат родственникам военнослужащих, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.
Ранее всю сумму денежного обеспечения получал один из членов семьи, как правило, муж или жена.
Новые правила предусматривают, что военнослужащий в личном распоряжении сможет определять лицо или лиц, которые будут получать денежное обеспечение в случае захвата его в плен или пропажи без вести.
Если такого распоряжения нет, 50% денежного обеспечения военного будет распределяться поровну между ближайшими родственниками.
Речь идет о родственниках первой степени: жена (муж), законный представитель несовершеннолетних детей, дети из числа лиц с инвалидностью с детства или их законные представители, родители военного (кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав).
Фото: семьи пленных военных будут получать деньги по новому механизму (Getty Images)
Если у военнослужащего отсутствуют указанные лица, то денежное обеспечение может выплачиваться совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, но в общей сумме 20% от денежного обеспечения.
Остаток суммы (50% или 80%) будет храниться в воинской части и выплачиваться военнослужащему в случае освобождения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.
Новый тариф на электроэнергию
С 1 февраля 2025 домохозяйства, которые отапливают помещение электроприборами, будут платить за свет по новому дифференцированному тарифу:
- при потреблении до 2000 кВт в месяц льготная цена составит 2,64 грн/кВт-ч;
- тариф на объем сверх льготной нормы – 4,32 грн/кВт-час.
Например, если показатели счетчика за февраль составят 2500 кВт, сумма к оплате будет следующей:
2000*2,64+500*4,32 = 7440 грн
Стоит отметить, что владельцы электроотопления и раньше могли пользоваться льготным тарифом 2,64 грн/кВт-ч, но только при потреблении 2000 кВт в месяц. Если счетчик "накручивал" больше, то применялся тариф 4,32 грн/кВт-ч на весь объем.
Дифференцированный тариф на электроэнергию для владельцев электроотопления будет действовать до завершения отопительного сезона – 30 апреля 2025.
Остальные бытовые потребители в феврале будут платить за свет по тарифу 4,32 грн/кВт-час, или при наличии двухзонного счетчика: с 07:00 до 23:00 – 4,32 грн/кВт-час; с 23:00 до 07:00 – 2,16 грн/кВт-час.
Е-запись в сервисных центрах МВД
Сервисные центры МВД усовершенствуют электронную запись для получения услуг гражданами. С середины декабря 2024 тестирование новой системы началось в 52 центрах по стране.
Обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги сервисных центров МВД, доступные начиная с 4 февраля 2025.
Фото: в сервисных центрах МВД новая система е-записи (hsc.gov.ua)
Новый функционал позволит избежать постороннего вмешательства, например автоматизированных ботов, и отказаться от бумажных талонов.
Праздники и выходные в феврале
В последний месяц зимы не будет государственных праздников. К тому же в Украине продолжает действовать военное положение (по меньшей мере до 9 мая 2025), которое предусматривает отмену дополнительных выходных.
Таким образом, дни отдыха в феврале 2025 – субботы и воскресенья: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 число.
Однако в следующем месяце будет несколько церковных и народных праздников. По новому календарю ПЦУ, Сретение Господне отмечается 2 февраля (вместо 15 февраля). Кроме того, 24 февраля стартует неделя Масленицы 2025.
При подготовке материала использовались: публикации пресс-службы Минобороны, Главного сервисного центра МВД, Правительственного портала, меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", календарь ПЦУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.