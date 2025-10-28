Лимиты на банковские карты и операции: в Украине может появиться реестр "дропов"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14161 о создании реестра "дропов". Речь идет о лицах, через счета которых проводятся подозрительные финансовые операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал парламента и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Как отмечается в пояснительной записке, из-за того, что в Украине растет количество случаев использования платежных инструментов в незаконных схемах, в частности в сфере азартных игр, букмекерской деятельности и продажи подакцизных товаров, в парламенте зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161 от 27.10.2025).
В частности, возникают ситуации, когда физические лица передают свои платежные реквизиты третьим лицам, а злоумышленники используют эти инструменты для незаконных операций.
Для противодействия этому явлению в проекте Закона предлагается создание Реестра лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля.
Инициаторами документа стали народные депутаты Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев и другие.
Согласно законопроекту, Реестр будет вести Национальный банк Украины.
Его целью является предотвращение финансовых злоупотреблений и незаконного использования счетов или электронных кошельков, в частности в случаях, когда граждане сознательно передают свои банковские карты или доступ к счетам другим лицам.
Законопроект предусматривает:
Как пояснил Железняк, внедрение системы позволит перейти от общих ограничений на P2P-переводы к более адресному контролю, который коснется только рисковых клиентов.
Это должно повысить эффективность борьбы с теневыми финансовыми потоками без создания дополнительного давления на добросовестных пользователей.
Для реализации инициативы предлагается внести изменения в законы Украины "О платежных услугах", "О Национальном банке Украины" и "О банках и банковской деятельности".
"Дропы" - это лица, которые сознательно или по неосторожности передают свои банковские карты, счета или электронные кошельки другим людям для проведения финансовых операций.
Такие схемы часто используют злоумышленники, чтобы переводить деньги, полученные незаконным путем, и скрыть их происхождение.
"Дропы" фактически помогают в отмывании средств или финансировании нелегальной деятельности, даже если сами не являются организаторами схем. Поэтому участие в таких операциях может иметь уголовные последствия.
Подробные о "дропах" и как их вербуют злоумышленники - читайте в материале РБК-Украина.