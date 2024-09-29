Лимит на карточные переводы, новые налоги и не только. Главные изменения октября в Украине

С 1 октября украинцам нужно готовиться к важным изменениям в финансовой и социальной сферах. Заработают ограничения переводов с карты на карту, а также планируется повышение налогов. При этом в следующем месяце можно будет получить "национальный кэшбэк" и вырастет размер пособия по безработице.

РБК-Украина в материале ниже подробно рассказывает о главных изменениях октября 2024.

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Лимит на перевод денег

С 1 октября 2024 в Украине ограничат переводы денег физических лиц с карты на карту (P2P или C2С). Нацбанк Украины устанавливает лимит на операции в размере 150 тыс. грн в месяц.

Это правило будет действовать временно (полгода) только на исходящие переводы - по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Как объясняют в НБУ, ограничение должно предотвратить использование платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Стоит отметить, что карточные лимиты не будут применяться:

к счетам волонтеров, которые отвечают критериям, определенным в постановлении;

к лицам, ежемесячные доходы которых превышают сумму установленного ограничения;

при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;

к переводам юридических лиц.

Не будут ограничиваться также операции по реквизитам IBAN.

Новые налоги

Парламент работает над изменениями в Налоговый кодекс. Хотя голосование за соответствующий проект закона во втором чтении планируется на середину октября, в случае его принятия новые налоги введут "задним числом" - с 1 октября 2024.

Законопроект предусматривает:

повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%;

установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты;

установление военного сбора в размере 1% дохода плательщиков единого налога III группы;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%.

Более подробно о том, кто и сколько налогов должен будет платить по-новому и как мы почувствуем это на своих кошельках, можно прочесть в отдельном материале.

Отопительный сезон и льготный тариф на свет

Октябрь открывает сезон отопления в Украине. Батареи могут потеплеть уже с 15 числа.

Однако окончательное решение о старте отопительного сезона будут принимать местные власти каждого населенного пункта при соответствующих условиях - если среднесуточная температура в течение 3-х дней подряд будет ниже +8 градусов по Цельсию.

В частности, городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что отопительный сезон в столице планируют начать по графику - 15 октября. Однако в случае изменения погодных условий дата может быть скорректирована.

С началом отопительного сезона суммы в платежках украинцев увеличатся. Хотя тарифы остаются неизменными на основании моратория, оплата услуг теплоснабжения составляет значительную часть платежки. Поэтому на отопительный сезон вырастет сумма жилищной субсидии. Большинству получателей ее перечислят автоматически, хотя в ряде случаев домохозяйствам следует обратиться за переоформлением.

Также в связи со стартом отопительного сезона начнет действовать льготный тариф на свет - 2,64 грн/кВт-час. Им могут воспользоваться домохозяйства, которые отапливают помещения электрооборудованием (электрические котлы, электропечи, электропанели) и потребляют не более 2000 кВт в месяц.

Для оплаты услуг электроснабжения по льготному тарифу приборы электроотопления должны быть зарегистрированы в установленном порядке у местного оператора системы распределения электроэнергии.

Выплаты "Национального кэшбэка"

В рамках программы "Сделано в Украине" предусмотрен кэшбэк от государства за покупку товаров украинских производителей. Эти средства можно использовать для последующих покупок или выводить на банковскую карту.

Программа заработала 2 сентября, а первый "национальный кэшбэк" за покупки украинцы смогут получить уже 20 октября. Максимальная сумма кэшбэка в месяц ограничена 3000 грн.

В дальнейшем выплаты будут осуществляться раз в месяц, а именно - до 20 числа следующего месяца.

Напомним, чтобы получать кэшбэк, потребителю нужно открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или физическом отделении одного из украинских банков.

Затем в мобильном приложении "Дия" выбрать услугу "Национальный кэшбэк", где нужно указать специальную карточку, на которую будут ежемесячно зачисляться деньги.

Пособие по безработице вырастет

С 1 октября 2024 в Украине вырастет минимальный размер пособия по безработице - с 2500 грн до 3000 грн.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на нардепа Нину Южанину, соответствующее решение было принято на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

На 500 грн больше будут получать лица, зарегистрированные в Государственной службе занятости и имеющие, по меньшей мере, 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также безработные из числа внутренне перемещенных лиц.

Если страхового стажа нет, размер пособия останется на уровне 1500 грн.

Переход на "зимнее время"

В ночь с 26 на 27 октября 2024 Украина перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.

Этот переход, вероятно, будет последним, ведь Верховная рада приняла закон об отказе от "летнего" времени.

Документ предусматривает фиксацию единого часового пояса на всей территории страны (киевское время UTC+2) без сезонного перевода часов. На данный момент законопроект находится на подписи у президента Украины.

Смена тарифов "Ощадбанка" и "Укрпочты"

Новые тарифы на услуги будут действовать в "Ощадбанке" с 1 октября. Так, возрастет плата за sms-информирование по карточным операциям.

Для зарплатных, пенсионных и социальных карт стоимость услуги составит 15 грн. Для кредитных и частных карт - 25 грн. Push-сообщения в дальнейшем будут бесплатными.

Кроме того, с октября с банковских карт бесплатно можно будет снять 3000 грн (ранее - 2000 грн). Комиссия за снятие наличных в банкоматах теперь составит 0,9% (не менее 5 грн).

"Укрпочта" также повышает тарифы со следующего месяца на почтовые марки, маркированные конверты и карточки. Стоимость пересылки внутреннего листа весом до 50 граммов (с маркой U) составит 18 грн.

Пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм или простого письма без объявленной ценности массой от 50 до 250 грамм включительно (с марками F, M) составит 36 грн. Изменения также касаются международных отправлений.

Новые правила медосмотра педагогов

Правила прохождения медицинских осмотров для работников учебных заведений изменятся с 1 октября 2024. В список необходимых обследований добавлен осмотр врача-психиатра.

Обязательным остается осмотр терапевта или семейного врача, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, лабораторные анализы, флюорография (1 раз в год). Бактериологические исследования обязательны только для тех, кто готовит или продает продукты (работники пищеблоков в учебных заведениях).

Праздники в октябре

1 октября 2024 в Украине будут отмечать День защитников и защитниц, который является государственным праздником. В мирное время украинцы имели бы удлиненный уик-энд по этому случаю - с 28 сентября до 2 октября. Однако в условиях военного положения выходные на праздники отменяются, поэтому 1 октября будет рабочим днем.

Также на 1 октября приходится День украинского казачества и религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который после календарной реформы ПЦУ был перенесен с 14 октября.

27 октября в перечне государственных праздников - День украинской письменности и языка, который совпадает с Днем памяти Нестора Летописца, и также был перенесен в связи с переходом на новоюлианское летоисчисление (ранее - 9 ноября).

При подготовке использовались: публикации Правительственного портала, Минздрава, НБУ, Telegram-канала "Сделано в Украине", "Радио Свобода", сообщения пресс-служб "Ощадбанка", "Укрпочты", заявление главы КГГА Виталия Кличко, текст законопроекта №4201, законопроект № 11416-д, постановление Кабмина №632 от 31 мая 2024.