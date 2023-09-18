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На Лимано-Купянском направлении затишье: россияне "получили на орехи" от ВСУ

Иллюстративное фото: россияне "получили на орехи" от ВСУ на Лимано-Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На Лимано-Купянском направлении фронта наблюдают некоторое затишье. На данный момент там не фиксируют боевых столкновений между украинскими и российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"В частности, мы видим перекидывание на Лимано-Купянском направлении 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию", - сказал он.

При этом спикер сообщил, что на этом направлении россияне 464 раза обстреляли украинские позиции и 13 раз использовали авиацию.

"Однако к боевым столкновениям он (противник - ред.) не переходит после того, как изрядно получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении, в частности под Новоегоровкой и другими населенными пунктами на этом направлении", - добавил Евлаш.

Ситуация на востоке

Еще на прошлой неделе тогдашняя заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что оккупанты восстанавливают свои силы и пополняют потерянную технику на Лимано-Купянском направлении.

К тому же, Евлаш отмечал, что захватчики изменили тактику на этом направлении. В частности, они отказались от мясных штурмов и огневого вала, пытаясь экономить боеприпасы.

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