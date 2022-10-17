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В Лимане нашли тела еще семерых гражданских, убитых во время оккупации

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Понедельник 17 октября 2022 09:12
В Лимане нашли тела еще семерых гражданских, убитых во время оккупации Фото: в Лимане нашли тела еще семерых гражданских, убитых во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, он рассказал, что за минувшие сутки оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты региона. Вследствие чего погибли четыре мирных жителя.

"За 16 октября россияне убили 4 мирных жителя Донбасса: в Бахмуте, Клещиевке, Заречном и Авдеевке. Еще 10 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1020 человек, еще 2415 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины. Этой ночью несколько "прилетов" были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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