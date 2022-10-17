В Лимане нашли тела еще семерых гражданских, убитых во время оккупации

В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Кроме того, он рассказал, что за минувшие сутки оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты региона. Вследствие чего погибли четыре мирных жителя.

"За 16 октября россияне убили 4 мирных жителя Донбасса: в Бахмуте, Клещиевке, Заречном и Авдеевке. Еще 10 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1020 человек, еще 2415 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.