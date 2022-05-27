Лиман здебільшого захоплений російськими військами, - ОВА

Як заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, більша частина Лиману не контролюється українськими військовими.

"Як і Світлодарський напрямок: пройшло перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз знаходиться на території Світлодарської громади", - зазначив він.

При цьому українські військові залишаються на Лиманському напрямку. За його словами, противник продовжує вести обстріли вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області, під ударами Бахмут, Покровськ і Краматорськ.

Зазначимо, ще вчора противник увійшов до Лиману та вивісив російські прапори на будівлі місцевої міської ради. Українська сторона не підтверджувала дані про захоплення міста.