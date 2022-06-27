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Ліквідовано 35 тисяч окупантів: Генштабі розповіли про втрати Росії в Україні

Фото: в Україні ліквідовано 35 тисяч російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 27 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1552 (+20),
  • бойових броньованих машин - 3687 (+28),
  • артилерійських систем - 771 (+7),
  • РСЗВ - 243 (+0),
  • засоби ППО - 101 (+2),
  • літаків - 217 (+0),
  • вертольотів - 184 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
  • крилаті ракети - 139 (+0),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11),
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

Нагадаємо, напередодні українські військові збили російський вертоліт Ка-52"Алігатор".

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