Ліквідовано 35 тисяч окупантів: Генштабі розповіли про втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 27 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні українські військові збили російський вертоліт Ка-52"Алігатор".