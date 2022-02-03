RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

При ліквідації ватажка ІД загинули не менше трьох цивільних, - Пентагон

Автор: Сергей Новиков

При ліквідації ватажка "Ісламської держави" Абу Ібрагіма аль-Хашимі аль-Курайші в Сирії загинули не менше трьох цивільних. Жертв з боку американських військових не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі.

"За його ліквідації трагічною смертю загинули не менше трьох цивільних. За нашими підрахунками, вдалося успішно захистити понад десять жінок та дітей", - зазначив він.

За його словами, місія пройшла успішно, жертв з боку американських військових не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція американської армії відбулася на північному заході Сирії в Ідлібі.

Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші став ватажком "Ісламської держави" восени 2019 року. У лютому того року за адміністрації Дональда Трампа в результаті американської спецоперації було ліквідовано попереднього лідера терористів Абу-Бакр аль-Багдаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонІДІЛСирія