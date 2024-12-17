За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, - источники

По данным источников, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Они оба были убиты.

"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник.

Что известно об Игоре Кириллове и его ликвидации

Напомним, что еще вчера Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Правоохранители установили, что по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов с веществами раздражающего действия - CN и CS ("слезоточивый газ"). Об их использовании открыто рассказывали российские каналы.

Фото: след от взрыва, где был ликвидирован Кириллов вместе с помощником (Getty Images)