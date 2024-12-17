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За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, - источники

Фото: российский генерал Игорь Кириллов (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В Москве в результате взрыва убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. За операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По данным источников, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Они оба были убиты.

"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник.

 

Что известно об Игоре Кириллове и его ликвидации

Напомним, что еще вчера Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

 

Правоохранители установили, что по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов с веществами раздражающего действия - CN и CS ("слезоточивый газ"). Об их использовании открыто рассказывали российские каналы.

Фото: след от взрыва, где был ликвидирован Кириллов вместе с помощником (Getty Images)

Первыми о подрыве, в результате которого был убит генерал армии РФ и его помощник, написали российские пропагандистские каналы. В медиа уже обратили внимание, что Кириллов - третий генерал-лейтенант, убитый в ходе войны с Украиной и первый с таким званием, который погиб в тылу.

Одиозный российский генерал после начала вторжения несколько раз выступал с заявлениями о так называемых "американских лабораториях" в Украине, которые якобы разрабатывали "биологическое оружие". В октябре Кириллов обвинил Киев в применении химического оружия против "ряда российских лидеров общественного мнения".

Тем временем в России нервничают из-за ликвидации Кириллова, угрожая отомстить.

Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, известный своими одиозными заявлениями, решил пригрозить, что высшее военно-политическое руководство Украины после убийства генерала армии РФ Кириллова ждет "неизбежное возмездие".

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