Без лечения приводит к смерти: чем опасно бешенство и что делать после укуса животного

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Почему во время войны риски бешенства являются повышенными

Украинцам напомнили, что во время войны многие домашние животные остались брошенными на территориях ведения боевых действий, однако без надлежащего ухода и вакцинации они могут быть потенциальными носителями вируса бешенства.

Между тем дикие животные мигрируют из опасных зон на более спокойные территории.

Кроме того, боевые действия в значительной степени помешали провести профилактические мероприятия в большинстве областей Украины:

плановые прививочные кампании для домашних и диких животных;

контроль за популяцией бездомных животных.

"Все это создает повышенные риски для ухудшения эпидемической ситуации, связанной с бешенством", - объяснили эксперты.

Что такое бешенство и каковы его симптомы

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали, что бешенство (рабиес, гидрофобия) - это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и теплокровных животных (оно вызвано вирусом семейства Rhabdoviridae, рода Lyssavirus).

В разговоре с ЦОЗ врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев объяснил, что инкубационный период бешенства обычно составляет от одного до трех месяцев

"Но может быть от семи дней до более года - в зависимости от места укуса, свойств вируса и особенностей иммунной системы человека. Быстрее всего развивается болезнь, если укус инфицированного животного произошел в голову и шею", - отметил эксперт.

Среди основных симптомов, которые развиваются после инкубационного периода:

лихорадка;

головная боль;

беспокойство;

гидрофобия (страх воды);

аэрофобия (страх сквозняков, воздушных потоков);

галлюцинации;

агрессия;

паралич;

кома.

Заболеть бешенством можно даже из-за домашнего кота (фото: pixabay.com)

Как передается вирус бешенства

В целом вирус бешенства передается через слюну инфицированного животного. Чаще всего - во время укусов.

Однако возможно заражение и через царапины или попадание слюны на слизистые оболочки или открытые раны.

Другие пути передачи (например, аэрозольный - в пещерах с большими колониями летучих мышей) являются крайне редкими, и для Украины это мало актуально.

Отмечается, что заражение бешенством возможно даже при контакте с мертвым инфицированным животным (например, через порезы или царапины при разборке туши или снятии шкуры, а также при попадании слюны погибшего животного на поврежденную кожу).

В ЦОЗ добавили, что человек не может быть бессимптомным носителем вируса бешенства.

"Во время инкубационного периода, когда симптомы еще не проявились, он не является заразным. Инфекция становится опасной для других только после появления клинических признаков болезни", - объяснили гражданам.

Почему вылечить бешенство после появления симптомов нельзя

Без лечения бешенство всегда приводит к смерти. По словам Жигарева, если у человека появились симптомы, спасти его невозможно - больной умирает.

"Поэтому чрезвычайно важно начать постконтактную профилактику (ПКП) бешенства сразу после контакта с потенциально инфицированным животным, до появления симптомов", - подчеркнул он.

Уточняется, что ПКП может предусматривать только вакцинацию или одновременное введение иммуноглобулина по назначению врача.

"Бешенство является одним из самых смертельных вирусных заболеваний: после появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Вирус атакует нервную систему, вызывая тяжелые неврологические расстройства, паралич и смерть. Эффективного лечения нет, но развитие болезни можно предотвратить вакцинацией", - объяснил эксперт.

Именно поэтому - с целью профилактики - вакцину против бешенства вводят группам высокого риска (ветеринарам, лесникам, кинологам и т.д.).

При этом для доконтактной и постконтактной профилактики применяют одну и ту же вакцину - антирабическую (однако по разным схемам).

Возможные признаки бешенства у животных и его формы

В целом инфицированные бешенством животные часто ведут себя неадекватно: теряют страх перед людьми, становятся агрессивными или, наоборот, вялыми.

Среди других признаков болезни:

слюнотечение;

затрудненное глотание;

паралич.

Возможные признаки бешенства у животных (инфографика: facebook.com/khmelocdcpmoz)

"Животные могут передавать вирус за несколько дней до появления симптомов, поэтому даже внешне здоровая собака или кот может представлять угрозу", - отметили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что формы бешенства могут быть разными:

буйное - агрессивное поведение;

паралитическое бешенство - малозаметные симптомы, постепенная слабость и паралич;

атипичные формы (например, без гидрофобии).

"Все формы бешенства для человека без вакцинации - летальные", - напомнили украинцам.

Какие животные могут переносить бешенство

Бешенство могут переносить как домашние, так и дикие животные - собаки, кошки, лисы, волки, еноты, барсуки и летучие мыши.

"Некоторые другие животные, например грызуны или ежи, могут болеть бешенством, но в мировой медицинской литературе не зафиксированы подтвержденные случаи заражения человека бешенством от этих животных", - отметил Жигарев.

Между тем птицы, пресмыкающиеся, земноводные и насекомые бешенство не переносят.

Специалисты советуют: чтобы минимизировать риск заражения бешенством, необходимо держаться на расстоянии от бездомных или диких животных (не нужно их касаться, кормить из рук или пытаться приручить).

Какие животные могут переносить бешенство (инфографика: facebook.com/khmelocdcpmoz)

Что делать после укуса животного

Если вас укусило животное, нужно:

немедленно промыть рану водой с мылом - в течение 15 минут или дольше;

обработать ранку антисептиком, содержащим 70% спирта, или 5%-раствором йода;

как можно скорее обратиться к врачу;

как можно быстрее получить антирабическую постконтактную профилактику - желательно в течение 24 часов после укуса.

"Чем позже это сделать, тем выше риск инфицирования бешенством", - отмечают специалисты.

Гражданам рассказали также, что если врач отказывается вводить антирабическую вакцину, важно не медлить:

обратиться в другое медицинское учреждение (существует отдельный перечень учреждений, где проводят антирабическую вакцинацию);

позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения (по номеру: 0 800 505 201).

"Важно: даже если после укуса животного, которое вело себя подозрительно, на коже нет значительных повреждений, все равно нужно обратиться к врачу. Вирус бешенства в слюне больного животного может попасть в организм человека даже через микроповреждения на коже. Поэтому если вас обслюнявило животное с подозрительным поведением, нужно также обратиться к врачу", - объяснили украинцам.

Что делать, если укусило животное (инфографика: facebook.com/khmelocdcpmoz)

Жигарев уточнил, что ни о каких "20 уколах в живот" сегодня речь не идет. Количество инъекций, необходимых для предотвращения болезни по современным схемам вакцинации, - всего пять в течение 28 дней:

одна в нулевой день - при обращении к врачу;

одна - на третий день;

одна - на седьмой день;

одна - на 14-й день;

одна - на 28-й день.

Существуют даже схемы с внутрикожным введением вакцины, которое почти безболезненно.

По словам эксперта, один из самых бестолковых мифов относительно курса вакцинации от бешенства касается невозможности употреблять алкоголь.

"Были случаи, когда пациенты даже отказывались от прививок, потому что думали, что не смогут выпить. На самом деле во время курса вакцинации против бешенства можно вести обычный образ жизни и даже употреблять алкоголь (но не злоупотреблять!). Официальные инструкции к современным вакцинам против бешенства не содержат запретов на употребление алкоголя", - рассказал врач.

Сколько людей обращаются к медикам из-за укусов животных

Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, в течение 2023 года в Украине было зарегистрировано 1845 обращений из-за укусов или обслюнявления животными, больными бешенством (это 4,5 случая на 100 тысяч населения).

В 2024 году, по оперативным данным, количество таких обращений возросло до 2427 (5,86 случая на 100 тысяч населения).

Между тем по информации областных Центров контроля и профилактики болезней:

в 2023 году был зарегистрирован один случай бешенства у взрослого - в Винницкой области;

в 2024 году в Украине было зарегистрировано два случая бешенства среди взрослых - в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кто из украинцев находится в группе риска

В целом к группам риска относятся специалисты, которые имеют повышенный риск заражения вследствие частых контактов с животными, например, ветеринары или лесники.

"В нынешних условиях в группе риска находятся жители прифронтовых территорий, преимущественно в сельской местности, особенно дети, которые из-за своей активности и любознательности могут часто контактировать с животными", - объяснили гражданам.

В то же время переносить бешенство могут и домашние коты, если они невакцинированы.

"К сожалению, в последние годы почти половина всех случаев бешенства в Украине - от кошек, в том числе и домашних... Вирус может проникать даже через микротравмы. Иногда достаточно, чтобы милая кошка просто полизала вашу руку", - уточнил Жигарев.

Во время войны риски заразиться бешенством возросли (фото: Getty Images)

Вакцинация и другая профилактика для домашних животных

Украинцам объяснили, что вакцинированные животные не могут передавать бешенство.

Отмечается, что владельцы домашних животных в Украине могут бесплатно вакцинировать своих любимцев от бешенства в государственных ветеринарных учреждениях (ближайшее из них можно выбрать из официального перечня).

В то же время вакцинацию необходимо повторять ежегодно, чтобы поддерживать у животных надежный иммунитет.

Среди других профилактических мероприятий, которые могут защитить животных от бешенства, упоминают следующие: