В Украине с апреля можно будет купить по е-рецепту 60% лекарств

В Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство здравоохранения.
"С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.
Только по рецепту в Украине отпускаются такие виды лекарств, как:
Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Найти инструкцию нужного препарата можно, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.
Для этого необходимо:
Ранее мы писали о том, какие категории пациентов могут получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой.