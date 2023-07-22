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Лекарство или нет? Главные мифы о медицинском каннабисе и его использовании

Фото: НСЗУ развенчала мифы о медицинском каннабисе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Медицинский каннабис, который собирают легализовать в Украине, является лекарственным средством. Его используют при лечении более 50 патологических состояний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

Специалисты отмечают, что наиболее распространенным мифом о медицинском каннабисе является утверждение, что якобы он - не лекарство. Однако это неправда.

В мире собрано достаточно научных данных, подтверждающих, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса является эффективным при лечении более 50 патологических состояний, среди них:

  • неврологические заболевания,
  • заболевание пищеварительного тракта,
  • хроническая боль невропатического происхождения,
  • при оказании паллиативной помощи.

Кроме того, медицинский каннабис необходим онкопациентам, ежедневно страдающим от страшной боли.

Использование медицинского каннабиса одобрили уже 56 стран. В частности Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

Напомним, недавно Верховная рада Украины в первом чтении одобрила закон о медицинском каннабисе. Он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабиса) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Более подробно об использовании медицинского каннабиса, его терапевтическом эффекте и мировом опыте - читайте в материале РБК-Украина.

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НСЗУМедицинский каннабис