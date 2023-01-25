RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян, - Генштаб

Фото: В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают нести серьезные потери в Луганской области. Раненых военных вынуждены перевозить на лечение в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.

Напомним, что сейчас продолжаются тяжелые бои у Кременной. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.

Российские оккупанты стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскГенштаб ВСУСтаробельскВойна в Украине