Больничные будут платить по новым правилам: что изменилось с 1 января

С 1 января 2023 года

До 1 января 2023 года

Кто принимает решение о выплате больничных?

Работодатель или уполномоченные им лица

Срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате

10 дней - со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного); 10 дней - со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного); 5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.