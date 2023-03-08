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В больницах Луганской области оккупантам не хватает мест: они придумали "альтернативу"

Фото: в больницах Луганской области оккупантам не хватает мест (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На оккупированной территории Луганской области захватчикам не хватает койко-мест в больницах. Они строят так называемые "модульные пункты скорой помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Для раненых захватчиков уже не хватает койко-мест в больницах Луганской области. Потому что добавляется их каждый день... Специально для них возводят модульные станции скорой помощи, которые больше напоминают беседки, чем лечебные заведения", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты уже выдумали, как компенсировать нехватку медицинских работников россияне. Они решили эту проблему организацией командировок врачебных бригад из разных территорий РФ.

"В нашем регионе им обещают повышенную зарплату, а вот на основном месте работы только сохранить должность - все путешествующие в безвозмездном отпуске", - указано в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что кафиры в Луганской области проверяют на пригодность раненых для возвращения на фронт.

Также стало известно, что РФ в Луганской области для лечения оккупантов будет привлекать "волонтеров".

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