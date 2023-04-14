В больницах Горловки лечат исключительно раненых оккупантов, - Генштаб
Российские захватчики продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Военные сообщают, что после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военных переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода.
В медучреждениях Горловки сейчас работает около 185 российских медиков.
"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Донецкой области в оккупированной Горловке РФ планирует мобилизовать еще 500 человек.
Кроме того, военные РФ принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области.
Так, захватчики тут продолжают скрытую мобилизацию, и вербуют заключенных в колониях.
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