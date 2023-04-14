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В больницах Горловки лечат исключительно раненых оккупантов, - Генштаб

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Пятница 14 апреля 2023 18:41
В больницах Горловки лечат исключительно раненых оккупантов, - Генштаб Фото: Больницы Горловки лечат исключительно раненых оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные сообщают, что после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военных переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода.

В медучреждениях Горловки сейчас работает около 185 российских медиков.

"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Донецкой области в оккупированной Горловке РФ планирует мобилизовать еще 500 человек.

Кроме того, военные РФ принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области.

Так, захватчики тут продолжают скрытую мобилизацию, и вербуют заключенных в колониях.

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