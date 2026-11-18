В больницах Европы растет количество инфекций, вызванных бактерией Klebsiella pneumoniae, которая становится все более устойчивой к антибиотикам. Отдельные ее штаммы уже почти не реагируют даже на новые препараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным последних отчетов Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), с 2019 по 2025 год количество инфекций кровотока, вызванных резистентной Klebsiella pneumoniae, выросло на 72%.

Это значительно отдаляет Евросоюз от поставленных целей – сократить количество таких случаев на 5% к 2030 году.

Инфекции, связанные с этой бактерией, представляют серьезную угрозу для пациентов, особенно находящихся в больницах. Уровень смертности от них обычно составляет от 40 до 70%.

По результатам анализов, некоторые штаммы клебсиел уже выработали устойчивость почти ко всем антибиотикам, в том числе и новым.

Руководитель соответствующего направления исследований ECDC Кристиан Гиске назвал ситуацию с резистентной Klebsiella pneumoniae наиболее тревожной из всех данных о супербактериях, собранных в Европе за последний год.

Речь идет о более широкой проблеме антимикробной резистентности – способности бактерий и грибков приспосабливаться к препаратам, которые должны их уничтожать.

По оценкам, ежегодно из-за таких инфекций в ЕС, Исландии и Норвегии умирают около 35 тысяч человек. Гиске назвал это серьезной угрозой общественному здоровью.

Почему клебсиелу сложнее остановить

Поскольку бактерия может передаваться от одного пациента другому, ECDC призывает больницы усилить профилактику и контроль инфекций. Среди необходимых мер – тщательная гигиена рук, правильное использование перчаток и других средств индивидуальной защиты, а также качественная уборка и дезинфекция помещений.

Такие методы уже помогли европейским странам снизить распространение другой опасной больничной бактерии - MRSA. В 2025 году количество инфекций кровотока, вызванных ею, было на 19% меньше, чем в 2019 году. Это даже превысило цель ЕС, которая предполагала сокращение на 15% к 2030 году.

Однако с клебсиелой ситуация более сложная. По словам Гиске, эта бактерия обитает в кишечнике человека и может образовывать там значительные резервуары. Поэтому меры, которые оказались эффективными против MRSA, не обязательно дадут такой же результат в борьбе с Klebsiella.

Для сдерживания ее распространения больницам придется придерживаться еще более строгих правил инфекционной безопасности.