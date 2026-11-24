В больнице скончалась женщина, которую вытащили из-под завалов дома в Дымере Киевской области
Еще один человек погиб в результате российской атаки на Киевщину: в больнице скончалась 79-летняя женщина, которую достали из-под завалов дома в Дымере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Киевской областной военной администрации.
Женщина попала в больницу после того, как ее достали из-под завалов дома, разрушившего вражеским дроном. Медики боролись за ее жизнь до последнего, но спасти ее не удалось.
"Это непоправимая потеря. За каждым таким известием - человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта потеря навсегда останется болью", - отметили в Киевской ОВД.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российский удар по пятиэтажке в Дымере унес жизни 11 человек.
О судьбе еще двух человек на тот момент ничего не было известно.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 23 ноября в Дымере завершили поисково-спасательные работы.
Поиски продолжались больше суток.