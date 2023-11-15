Украинско-израильская миссия FRIDA приглашает психологов и психиатров присоединиться к команде проекта

Украинско-израильская гуманитарная миссия FRIDA, объединяющая свыше 1000 медиков-волонтеров, приглашает дипломированных психологов и психиатров, а также студентов-медиков старших курсов по соответствующим специальностям стать частью самого большого медико-волонтерского движения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта.

"Война, жестокая и трагичная пришла в дом всех граждан Украины. Многие нуждаются в профессиональной помощи и поддержке", - говорит директор FRIDA Марк Невяжский.

Украинско-израильская гуманитарная миссия FRIDA, объединяющая свыше 1000 медиков-волонтеров, стартовала с проектом оказания первой психологической помощи мирному населению в районах, приближенных к боевым действиям.

В рамках проекта проводятся не только выезды в регионы для оказания помощи, но и курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов.

"Приглашаем дипломированных психологов и психиатров, а также студентов-медиков старших курсов по соответствующим специальностям присоединиться к команде FRIDA", - отметил основатель проекта Роман Гольдман.

Если вы готовы присоединится к команде проекта, обращайтесь по следующим контактам: office@frida-ukraine.com, +380934440707

Страницы проекта в социальных сетях: https://www.facebook.com/FRIDA.UKRAINE, https://www.instagram.com/frida_ukraine/