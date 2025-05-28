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Врач ошибся с диагнозом: реально ли получить компенсацию в Украине

Среда 28 мая 2025 11:04
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Врач ошибся с диагнозом: реально ли получить компенсацию в Украине Фото: Куда жаловаться, если врач ошибся с диагнозом (pon.org.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Неправильный диагноз в больнице может иметь серьезные последствия для здоровья пациента. Но компенсацию за врачебную ошибку можно получить только в определенных случаях.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Компенсация - только через суд

НСЗУ отмечает, что установление факта врачебной ошибки и назначение компенсации не входит в ее полномочия. Но пациент имеет право требовать возмещения вреда, если из-за ошибки врача пострадало его здоровье или имущественное положение. Это закреплено в Конституции Украины, Гражданском кодексе и законах о здравоохранении и правах потребителей.

Если вы столкнулись с нарушением со стороны медперсонала, первым делом следует обратиться к главному врачу учреждения. Если проблема не решается - можно подать жалобу в:

  • департамент или управление здравоохранения вашего региона,
  • горячей линии Минздрава - 0 800 505 201,
  • контакт-центр бесплатной правовой помощи - 0 800 213 103.

Если есть подозрение, что ошибка врача - результат халатности, которая нанесла серьезный ущерб, можно обращаться в полицию.

Когда поможет НСЗУ

НСЗУ принимает жалобы, если нарушено право на бесплатную медицинскую помощь - например, когда вам отказали в предоставлении услуг или требовали оплату за лекарства или процедуры. Подать жалобу можно:

  • по номеру 16-77;
  • на email: info@nszu.gov.ua;
  • по почте: просп. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073;
  • лично на приеме граждан.

В обращении важно четко указать детали события, название больницы, имена медиков, которые нарушили ваши права, описать ситуацию и предоставить доказательства (чеки, фото, контакты свидетелей). В НСЗУ отмечают, чем больше фактов вы предоставите, тем выше шансы на положительный результат и возврат средств.

Напомним, юрист Ирина Степаненко в комментарии для РБК-Украина рассказала, что делать пациентам, если в больнице требуют деньги за лечение. Прежде всего стоит выяснить, имеет ли заведение контракт с НСЗУ. Далее - просить официальные квитанции, документировать факты нарушения и подавать жалобы к руководству медучреждения, НСЗУ или даже правоохранителям.

Также РБК-Украина писало, что правительство ввело фиксированные штрафы для больниц за нарушения в предоставлении бесплатных медуслуг - суммы больше не зависят от бюджета учреждения. Например, за вымогательство денег с пациента - 18 168 гривен.

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