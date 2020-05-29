Фінальні матчі Ліги чемпіонів можуть дограти в Німеччині

Два півфінальні та фінальний поєдинки поточного сезону Ліги чемпіонів планують провести в Німеччині, де вже відновили національну першість. Через епідеміологічну ситуацію в Туреччині вирішальний матч відбудеться не в Стамбулі, як це було заплановано спочатку.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Зустрічі 1/8 фіналу заплановані на 7 і 8 серпня, чвертьфінальні - 13 і 14 числа. Зазначається, що ці матчі ще пройдуть на стадіонах команд-учасниць.

Фінал Ліги чемпіонів повинен був пройти в Стамбулі, однак, в УЄФА не впевнені, що турецька влада зможуть гарантувати безпеку всім учасникам. А ось рестарт Бундесліги позитивно вплинув на клуби і основний континентальний футбольний орган. Вирішальний поєдинок буде зіграно 31 числа останнього місяця літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УЄФА планує дограти Лігу чемпіонів у форматі "фіналу чотирьох".