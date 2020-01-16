"Ліга антитрасту" 29 січня проведе інтенсив про публичні закупівлі

29 січня у Києві пройде семінар "Публічні закупівлі. Лайфхаки " за участі відомих членів тендерної Колегії Антимонопольного комітету попереднього скликання, експертів закупівельної галузі, міжнародного права, та спеціалізованих журналістів-розслідувачів.

Державні уповноважені АМКУ у 2015-2019 роках Агія Загребельська та Анна Артеменко розкажуть про те як краще складати скарги для підвищення шансів на перемогу, та як добросовісним учасникам тендерів діяти у зіткненні зі змовниками. Партнери семінару матимуть ексклюзивний Workshop з зірковими спікерами.

Партнер юридичної компанії "Правое дело" Микола Смирнов і програміст Ярослав Гарагуц продемонструють можливості інструментів "Clarity" для аналізу закупівель, їх учасників та виявлення змов. Також вони презентують новий інструмент, який дозволить прогнозувати рішення тендерної Колегії АМКУ.

Керівниця напряму публічних закупівель USAID/UK aid Тетяна Лісовська презентує нову редакцію Закону "Про публічні закупівлі". Вона розкаже про імплементацію положень Угоди про асоціацію з ЄС та нові можливості для учасників, які дарують нове правило "24 годин", повернення плати за скаргу, способи боротьби з ціновим демпінгом та електронний каталог "Prozorro market".

Консультант з публічних закупівель Наталія Заєць зосередиться на нюансах підготовки тендерних пропозицій та особливостях електронних майданчиків системи "Прозорро", що впливають на виграш у торгах.

Консультант Європейського банку реконструкції та розвитку Олександр Шатковський розкаже про реальні шанси українських компаній на міжнародних тендерах, а також про альтернативний механізм взаємодії бізнесу з державою – концесії.

Журналіст спеціалізованого видання "Наші гроші" Юрій Ніколов поділиться успішними кейсами те секретами взаємодії учасників закупівель з медіа.

Передбачена також година індивідуальних питань до всіх спікерів семінару з відповідями на практичні проблеми.

Вітальну промову проголосить заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді, яка брала участь у розробці змін до конкуренційного законодавства України.

Модеруватиме одноденний інтенсив головний редактор "Наших грошей" Олекса Шалайський.

Семінар пройде 29 січня у конгрес-центрі "Mercure Kyiv Congress" по вул. Вадима Гетьмана, 6. Програма розрахована на роботу з 9-00 до 19-00.

Зареєструватись на семінар можна за посиланням . Для учасників передбачені обід та кава-брейк. Контакти: league.antitrust@competition-council.org , (044) 561-60-40, (067) 468-60-40.