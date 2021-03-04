Ліга конференцій УЄФА: що за турнір і хто від України може брати в ньому участь

Про проведення даного турніру вперше офіційно оголосили в УЄФА 24 вересня 2019 року. Він буде проводитися як мінімум три сезони - аж до 2024 року.

Тоді в УЄФА пояснили необхідність нового турніру розширенням єврокубкової географії - Ліга конференцій дозволить брати участь на груповому етапі клубних турнірів Європи як мінімум 34 національним асоціаціям.

"Новий клубний турнір УЄФА зробить єврокубки інклюзивними, як ніколи раніше. Більше матчів для більшої кількості клубів, більше асоціацій на групових етапах", - заявив глава УЄФА Александер Чеферін.

Що нового для Ліги Європи

Число учасників групового етапу ЛЄ скоротиться з 48 до 32 команд. Тобто тепер буде не 12, а 8 груп. При цьому переможці своїх груп отримають пряму путівку в 1/8 фіналу, тоді як ті, що зайняли другі місця, будуть боротися за це право з третіми командами групового етапу Ліги чемпіонів.

Також зміниться і схема відбору до Ліги Європи. На груповому етапі зіграють переможець попередньої Ліги конференцій (якщо він не отримає право виступати в Лізі чемпіонів), 11 володарів прямих путівок за результатами виступів у національних турнірах, 10 команд з кваліфікації Ліги Європи і 10 учасників вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Хто буде брати участь в Лізі конференцій УЄФА

На груповій стадії турніру будуть виступати 32 команди:

17 клубів через основний шлях Ліги конференцій;

5 клубів через шлях чемпіонів Ліги конференцій;

10 клубів після вильоту з кваліфікації Ліги Європи.

Матчі Ліги конференцій будуть проводитися четвергами. Вони будуть розбиті на два часові слоти - 17:45 і 20:00 по Києву.

Перший фінал турніру пройде у 2022 році в столиці Албанії Тірані.

В яких турнірах гратимуть українські клуби

У зв'язку з введенням нового турніру зміниться кількість місць у Лізі Європи. На участь у Лізі чемпіонів від України претендують також дві команди - чемпіон країни стартує з групового етапу, друге місце з кваліфікації. А ось в ЛЕ тепер потрапить тільки чемпіон Кубка України або команда, що посіла третє місце. Інші дві команди потраплять у кваліфікацію Ліги конференцій - одна стартує з другого раунду, інша з третього.