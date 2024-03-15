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Лига Европы: список всех участников 1/4 финала

Фото: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В четверг, 14 марта, определились все участники 1/4 финала Лиги Европы - второго по престижности континентального клубного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

По результатам ответных матчей 1/8 финала, которые прошли в четверг, в следующую стадию турнира прошли такие клубы:

"Вест Хэм"

"Марсель"

"Бенфика"

"Милан"

"Ливерпуль"

"Байер 04"

"Рома"

"Аталанта"

Когда состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы

Согласно календарю Лиги Европы, четвертьфинальные поединки турнира состоятся 11 и 18 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 15 марта в Ньоне. За ее ходом можно будет следить в прямом эфире на сайте УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы сезона 2023/24 будет сыгран 22 мая на "Дублин Арене" в Ирландии. Этот стадион будет принимать решающий поединок турнира во второй раз после финала 2011 года.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ливерпуль" за 6 минут забил 4 гола пражской "Спарте". Мячи в ворота Петера Виндаль-Йенсена залетали с такой скоростью, что один из голов даже не успели показать в брани из-за повтора предыдущего.

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