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Ліга чемпіонів: "Челсі" сенсаційно програв у Загребі, "Боруссія" Д розгромила "Копенгаген"

Фото: Загребці щойно шокували "Челсі" (twitter.com/gnkdinamo)
Автор: Антон Федорців

Двома перемогами господарів стартував груповий етап Ліги чемпіонів 2022/23. Успіх святкують дортмундська "Боруссія" і загребське "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група E

"Динамо" Загреб – "Челсі" – 1:0

Гол: Оршіч, 13

Група G

"Боруссія" Дортмунд – "Копенгаген" – 3:0

Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83

У столиці Хорватії долю протистояння вирішив єдиний забитий м'яч. Його на 13-й хвилині оформили господарі. Це Міслав Оршіч утік із центрального кола на побачення з Кепою і переграв його в ближньому бою, покотивши м'яч повз голкіпера.

У другому таймі забивати могли обидві команди. Постріл "динамівця" Рістовскі воротар лондонців перевів у поперечину. Натомість оборонець "Челсі" Джеймс вгатив м'яч у стійку з меж штрафного. В ендшпілі ж лондонці не використали моменти Маунта й Зієша.

Зате в Дортмунді глядачі побачили аж три забиті м'ячі. "Джмелі" шокували гостей із Данії двома голами перед перервою. Спершу Ройс із середньої дистанції пробив точно під стійку. Далі ж Геррейро зіграв у стінку з Рейною і завершив атаку пострілом у порожні ворота.

Після перерви дортмундці продовжили контролювати хід матчу. Не давши забити "Копенгагену", німецький гранд організував свій гол під завісу двобою. Це Беллінгем ударом у дотик замкнув ще один асист Рейни.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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