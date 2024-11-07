Лига чемпионов закрыла очередной тур: кто лидер и какое промежуточное место у "Шахтера"

Чемпион Украины накануне одержал волевую победу над швейцарским "Янг Бойз". Подопечные Марино Пушича результативно отреагировали на гол Имери. Зубков и Судаков еще до перерыва вывели "Шахтер" вперед, а во второй половине "горняки" хладнокровно удержали победный счет.

"Шахтер" оформил двойной успех – забил первые мячи и впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов взял 3 очка. Положительный результат в немецком Гельзенкирхене позволил "горнякам" немного улучшить турнирную ситуацию. Команда Пушича поднялась на 28-е место в сводной таблице команд. До зоны плей-офф – всего 1 пункт.

После 4-го тура единоличным лидером турнирной классификации стал "Ливерпуль". Мерсисайдцы разбили леверкузенский "Байер" (4:0) с хет-триком колумбийца Диаса и набрали 12 очков. "Красные" выиграли четыре поединка подряд с общим счетом 10:1. Остановить "поезд" Арне Слота 27 ноября постарается мадридский "Реал".

Королевский клуб, кстати, потерпел второе поражение в четырех турах. Действующий победитель Лиги чемпионов не справился с итальянским "Миланом" (1:3) на домашней арене. При голевом молчании Мбаппе не спас "сливочных" и голкипер сборной Украины Лунин. Поражения потерпели и другие украинцы. Универсал Зинченко с лондонским "Арсеналом" уступил миланскому "Интеру" (0:1), вратарь Трубин в составе лиссабонской "Бенфики" минимально проиграл мюнхенской "Баварии", а хавбек Игнатенко с братиславским "Слованом" потерпел разгром от загребского "Динамо" (1:4).

Давление на "Ливерпуль" в грядущем туре будет пытаться оказывать целая группа команд. Сразу четыре коллектива – лиссабонский "Спортинг", французские "Монако" с "Брестом" и упомянутый "Интер" – набрали по 10 пунктов. Совсем рядом расположились испанская "Барселона", дортмундская "Боруссия" и бирмингемская "Астон Вилла" (по 9). Дальше без поражений идет "Аталанта" из Бергамо (8 очков), которая, правда, дважды сыграла вничью.

Какой формат основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 и кто выйдет в плей-офф

Восемь лучших команд общего этапа автоматически попадут в 1/8 финала. Зато коллективы, которые займут места с 9-го по 24-е, будут соревноваться в раунде из двух матчей, чтобы получить путевку в 1/8 финала турнира. Команды, финиширующие на 25-й или ниже позиции, вылетают из еврокубков.

В фазе плей-офф команды, занявшие места между 9-м и 16-м, будут сеянными во время жеребьевкы. Итак, они встретятся с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е. Более слабые коллективы будут иметь преимущество домашнего ответного матча.

Восемь победителей первого раунда плей-офф отправятся в 1/8 финала. Там они сыграют против одной из восьми команд, которые в основном раунде Лиги чемпионов заняли места с 1-го по 8-е. Эксперты предполагают, что для места в топ-24 нужно набрать минимум 10 очков.

Какой календарь "Шахтера" до конца общего этапа Лиги чемпионов 2024/25

"Горняки" сыграли половину матчей основного раунда. Теперь подопечные Пушича сыграют по два поединка на выезде и временной домашней арене в Гельзенкирхене.

Ближайший соперник "Шахтера" – нидерландский ПСВ. Эйндховенцы как раз занимают последнее проходное место в плей-офф (5 пунктов). Матч запланирован на 27 ноября на стадионе "Филлипс".

Далее "горняки" встретятся с мюнхенской "Баварией" дома (10 декабря). Завершит основной раунд чемпион Украины в январе двумя поединками – домашним против "Бреста" (22 января) и выездным против "Боруссии" Д (29 января).