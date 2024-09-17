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Лига чемпионов: "Ювентус" уверенно обыграл ПСВ, "Астон Вилла" разгромила "Янг Бойз"

Вторник 17 сентября 2024 21:44
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Лига чемпионов: "Ювентус" уверенно обыграл ПСВ, "Астон Вилла" разгромила "Янг Бойз" Фото: "Старая синьора" разобралась с нидерландским грандом (x.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорцив

Туринский "Ювентус" и бирмингемская "Астон Вилла" отметили победы над ПСВ из нидерландского Эйндховена и швейцарским "Янг Бойз" соответственно на старте основной сетки Лиги чемпионов 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Ювентус" – ПСВ – 3:1

Голы: Йылдиз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3

"Янг Бойз" – "Астон Вилла" – 0:3

Голы: Тилеманс, 27, Рэмзи, 38, Онана, 86

Итальянский гранд нанес "красно-белым" двойной удар в середине первой половины. Сначала Йылдиз получил мяч на левом фланге атаки, продвинулся в штрафную и классно уложил от штанги. А затем Маккенни из пределов штрафной забил после прохода Гонсалеса.

Сам аргентинец и снял все вопросы о победителе встречи. На старте второй половины Копмейнерс отобрал мяч в центре поля и отдал на Влаховича. Форвард выдал передачу на противоположную сторону штрафной, откуда Гонсалес отправил мяч в сетку. Гол Сайбари в последней атаке позволил ПСВ избежать разгрома.

По схожему сценарию прошел матч в Берне. "Вилланы" дважды огорчили швейцарский гранд еще до перерыва. Открыл счет Тилеманс, сыграв на подборе с мгновенным ударом низом в дальний угол. А затем в хаосе у ворот "Янг Бойз" Рэмзи протолкнул мяч за линию.

Разгромным счёт на 78-й минуте, казалось, сделал Дуран. Однако в голевой атаке бирмингемцев рукой сыграл Онана. Сам хавбек реабилитировался за потерянный гол на 86-й – выстрелом в угол метров с 20-ти бельгиец установил окончательный результат поединка.

К слову, накануне подготовили экспресс-презентацию "Болоньи" перед стартом Лиги чемпионов.

Напомним, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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Ювентус Янг Бойз Лига Чемпионов
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