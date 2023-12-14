Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала турнира

Перед последним игровым днем основной сетки Лиги чемпионов вакантными оставались два места в 1/8 финала. Последними путевки в первую стадию плей-офф завоевали французский ПСЖ и португальский "Порту".

Парижане на выезде провели непростой поединок против дортмундской "Боруссии". Команде Луиса Энрике нужно было как минимум не проиграть победителю группы F. Впрочем, на старте второго тайма оборона ПСЖ не удержала Адейеми. К счастью, юный Заир-Эмери быстро восстановил паритет. Больше команды не забивали, а ничья "Ньюкасла" и "Милана" оставила французский гранд на 2-й строчке в квартете.

Тем временем "Порту" организовал голевую перестрелку с донецким "Шахтером". Вице-чемпион Португалии фактически постоянно был впереди и забил 5 мячей против трех у "горняков". В составе "драконов" голами отличились Галено (дважды), Тареми, Пепе и Консейсау.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря в Ньоне. "Сеянные" команды (победители групп) сыграют с "несеянными" (занявшими вторые места). Первый раунд плей-офф запланирован на февраль и март.

Список участников 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24: