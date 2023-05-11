Лига чемпионов: УЕФА объявил номинантов на призы недели

За звание лучшего футболиста недели сразятся полузащитники миланского "Интера" Генрих Мхитарян и Николо Барелла, вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и хавбек Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Голосование за номинантов проходит на официальных ресурсах УЕФА.

Три из четырех претендентов отметились результативными действиями в первых полуфиналах. В частности, Мхитарян оформил гол против "Милана", а Винисиус и Де Брюйне стали авторами забитых мячей на "Бернабеу". Барелла в свою очередь был одним из лучших в Миланском дерби с точностью передач 86%.

Тем временем фаворитом на приз за гол недели стал бельгийский хавбек "Ман Сити". Де Брюйне точным бильярдным выстрелом позволил "горожанам" избежать поражения в Мадриде. Сложным с технической точки зрения голом и красивым с эстетической отличился форвард "Интера" Эдин Джеко.

Будут конкурировать с ними те же Винисиус и Мхитарян. Бразильский нападающий выстрелом под перекладину завершил классную контратаку "сливочных" с подключением Камавинги. Зато армянин получил поперечный пас на входе в штрафную и хладнокровно переиграл Меньяна.