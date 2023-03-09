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Лига чемпионов: "Тоттенхэм" не смог дожать "Милан" и покинул турнир

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Лондон, Четверг 09 марта 2023 00:13
Лига чемпионов: "Тоттенхэм" не смог дожать "Милан" и покинул турнир Фото: Харри Кейн (крайний слева) так и не забил "Милану" (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским "Тоттенхэмом" и итальянским "Миланом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Тоттенхэм" – "Милан" – 0:0 (первый матч – 0:1)

Удаление: Ромеро, 77 (Т, вторая желтая карточка)

Хотя забивать прежде всего нужно было "шпорам", но первыми момент создали гости. На 18-й минуте "россонери" показали домашнюю заготовку во время стандарта. Мяч от Тонали оказался у Мессиаса справа в штрафной, но низовой удар бразильца прошел мимо.

Зато у "Тоттенхэма" впереди ничего не клеилось. Подопечные Антонио Конте так и не смогли преодолеть эшелированную оборону "россонери". До перерыва лондонцы даже не смогли организовать хотя бы один момент у владений Меньяна.

Да и во втором тайме счет мог открыть "Милан". В дебюте 45-минутки Мессиас вывел на оперативное пространство Диаса, но с ударом хавбека справился Форстер. "Шпоры" ответили Хейберга – датчанин накрутил Эрнандеса на линии штрафной и пробил в девятку, однако Меньян перевел мяч на угловой.

Окончательный крест на неудачных потугах "Тоттенхэма" хотя бы устроить штурм владений "Милана" поставило удаление Ромеро. Аргентинец въехал в Эрнандеса на фланге, увидел второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Остальные лондонцы присоединились к нему за 15 с лишним минут.

"Россонери" впервые после сезона 2011/12 пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда "Милан" в двухматчевом противостоянии уступил "Барселоне". Последний триумф миланцев в главном еврокубке случился еще в сезоне 2006/07.

К слову, накануне "Челси" обыграл "Боруссию" Д и пополнил список четвертьфиналистов турнира.

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Тоттенхэм Милан Лига Чемпионов
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