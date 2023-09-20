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Лига чемпионов: "Реал" на последних минутах дожал "Унион", "Галатасарай" оформил камбэк

Среда 20 сентября 2023 21:58
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Лига чемпионов: "Реал" на последних минутах дожал "Унион", "Галатасарай" оформил камбэк Фото: "Сливочные" перед экзаменом берлинцев (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Первые матчи среды в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 завершились победой мадридского "Реала" и спасенной ничьей для стамбульского "Галатасарая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа A

"Галатасарай" – "Копенгаген" – 2:2

Голы: Боэ, 86, Тете, 88 – Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58

Удаление: Йелерт, 73 (К, вторая желтая карточка)

Группа C

"Реал" – "Унион" – 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

На берегах Босфора довольно уверенно чувствовал себя "Копенгаген". Датчане забили по мячу до и после перерыва. Сначала Эльюнусси в два касания реализовал момент из пределов штрафной, а затем Гонсалвеш замкнул прострел Мелинга в молниеносной контратаке "львов".

Но все изменило удаление защитника Йелерта за два "горчичника". Стамбульцы бросились штурмовать владения гостей и забили дважды в течение трех минут незадолго до финального свистка: Боэ получил пас от Тете и вколотил мяч под перекладину, а затем сам бразильский беглец из "Шахтера" с лета уложил под штангу – 2:2 в итоге!

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Королевский клуб все 90+ минут "провисел" на воротах "Униона" из Берлина. Мадридцы нанесли три десятка ударов в направлении ворот немецкого дебютанта, но мяч упорно не шел за линию. Не спасал и солидный показатель ожидаемых голов (3,54xG).

Казалось, что "Реал" уже не сможет избежать сенсационной потери очков. Но именно тогда, в добавленное арбитром время подопечные Карло Анчелотти вырвали победу. Вальверде нанес мощный удар из-за пределов штрафной, а в суматохе перед воротами Беллингем таки добил мяч в сетку.

ВИДЕО

К слову, ранее вспомнили голевые подвиги вратарей в Лиге чемпионов на фоне мяча Проведеля.

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