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Лига чемпионов объявила номинантов на призы недели: обидчик "Шахтера" среди кандидатов

Фото: Новый лидер "Реала" Джуд Беллингем (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) очертил круг претендентов на награды лучшим игроку и автору забитого мяча по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

За звание футболиста недели сразятся новый лидер мадридского "Реала" Джуд Беллингем, новичок испанской "Барселоны" Жоау Фелиш, лидер лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор и вингер "Порту" Галено. Голосование за номинантов проходит на официальных ресурсах УЕФА.

Каждый из претендентов отличился результативными действиями в стартовом туре. В частности, Беллингем оформил единственный мяч в противостоянии с "Реалом". Точность его передач в противостоянии составила 90%, а преодоленное расстояние – более 11 км.

Фелиш же оформил дубль против "Антверпена" и ассистировал Левандовски. Тем временем Галено записал в свой актив 2+1 против донецкого "Шахтера". В свою очередь Эдегор голом и результативной передачей приложился к разгрому нидерландского ПСВ.

Фаворитом же на приз за гол недели стал голкипер римского "Лацио" Иван Проведель. На последней минуте противостояния с мадридским "Атлетико" он точно пробил головой и вырвал ничью для "орлов". Будут конкурировать с ним тот же Фелиш, бразилец Тете из стамбульского "Галатасарая" и защитник французского "Ланса" Фулжини.

 

 

К слову, ранее вспомнили голевые подвиги вратарей в Лиге чемпионов на фоне мяча Проведеля.

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