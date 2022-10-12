Лига чемпионов: "Наполи" обыграл "Аякс" и вышел в плей-офф, "Брюгге" устоял в Мадриде

Программа среды в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 началась с уверенной победы итальянского "Наполи" и нескучной нулевой ничьей в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа A

"Наполи" – "Аякс" – 3:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пенальти), Осимхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пенальти)

Группа B

"Атлетико" – "Брюгге" – 0:0

Удаление: Сова, 82 (Б, вторая желтая карточка)

Неаполитанцы шокировали "аяксидов" двумя быстрыми голами. Сначала Лосано головой элегантно завершил длительную комбинацию хозяев, а затем принял передачу от Кварацхелии на входе в штрафную и мощным ударом снял паутину с верхнего угла ворот амстердамцев.

"Аякс" попытался вернуться в игру на старте второго тайма. Это Классен головой из центра штрафной направил мяч в сетку ворот. Но уже через 13 минут "Наполи" получил право на пенальти после просмотра VAR. К отметке подошел Кварацхелия и уверенным ударом восстановил преимущество "партенопейцев".

Бергвейн под занавес матча реализовал одиннадцатиметровый и для "Аякса", но было поздно. Тем более что на последней минуте основного времени Осимхен перехватил мяч во владениях амстердамцев и хладнокровно воспользовался выходом один на один с кипером.

А дальше мадридцы устроили целый бенефис расточительности. На разный вкус не смогли забить Коке, Лемар, Сауль, тот же Гризманн... Еще два "забитых мяча" хозяев судейская бригада отменила из-за офсайдов. Однако Миньоле так пробить и не удалось.

Благодаря четвертой победе на групповом этапе Лиги чемпионов "Наполи" гарантировал себе место в 1/8 финала турнира. "Брюгге" уже одной ногой в плей-офф, но еще нужно соблюсти формальности с матчем соперников по группе.