Лига чемпионов: "Милан" одержал скромную победу над "Наполи" в первом четвертьфинале

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Милан" – "Наполи" – 1:0

Гол: Беннасер, 40

Удаление: Ангисса, 75 (Н, вторая желтая карточка)

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Неаполитанцы могли шокировать "россонери" голом на первой минуте. Но к счастью миланских тифози, Эльмасу не хватило навыков форварда, чтобы замкнуть фланговый прострел, а Кварацхелия попал в Крунича на линии ворот. Впоследствии бдительность Меньяна перевел хавбек "Наполи" Ангисса – угловой.

Гости активно прессинговали и фактически не покидали чужую половину. От давления "россонери" оправились лишь в середине тайма. Зато сразу могли забить усилиями Леау. Португалец в контратаке набрал скорость, сбежал от двух защитников и с выгодной позиции пробил рядом со штангой.

В конце концов "Милан" открыл счет перед перерывом именно в контратаке. На ее финише Леау отдал поперечную передачу от правого края штрафной, а Беннасер ворвался на оперативный простор и левой пробил под стойку. Мерет спасти "Наполи" не смог.

"Партенопейцы" попытались отыграться на старте второго тайма. Вот Меньян лишь чудом парировал удар Эльмаса головой. Тут же Ди Лоренцо на добивании просто попал во вратаря. Серия же угловых в исполнении неаполитанцев запомнилась остротой, но до настоящей опасности не дошло.

Однако, постепенно "Милан" выровнял игру. Вскоре усугубил положение "Наполи" Ангисса. Хавбек гостей в течение всего пяти минут "заработал" две необязательные желтые карточки и отправился отдыхать досрочно. Наказание могло быть более серьезным, но Крунич на 77-й минуте не смог акцентированно пробить из пределов штрафной.

Тем не менее, и одного забитого мяча миланцам хватило для победы. Теперь команда Стефано Пиоли получила стратегическое преимущество. Впрочем, судьба путевки в полуфинал Лиги чемпионов решится на "Стадио Диего Армандо Марадона" 18 апреля.