Лига чемпионов: "Милан" удержал домашнюю победу над "Тоттенхэмом"

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Милан" – "Тоттенхэм" – 1:0

Гол: Диас, 7

Начали поединок команды осторожно. Впрочем, "россонери" удалось забить быстрый мяч. Гол хозяев поля получился немного курьезным. Эрнандес после верховой борьбы подхватил мяч и пробил, Форстер отбил перед собой, а Браим Диас головой со второй попытки переправил сферу за линию.

Пропущенный мяч заставил "шпор" заиграть активнее. Лондонцы перехватили инициативу и пытались регулярно загружать работой оборону "Милана". На первый план вышло противостояние Кьяера и Кейна. Датчанин и англичанин то и дело грязно играли друг против друга, так что только чудом завершили тайм без "горчичников".

После перерыва "Тоттенхэм" пытался навязать хозяевам свой сценарий. Однако миланцы слаженно действовали в обороне и не дали атакующим исполнителям лондонцев слишком разгуляться впереди. Более того, "россонери" могли и развить свое преимущество.

На 80-й минуте Де Кетеларе головой пробил точно в угол после прострела Жиру, но Дайер вынес мяч с линии ворот. Через несколько минут Тиав чудом не попал в створ после навеса Леау. А потом сам португалец не смог реализовать выход один на один. Но и одного забитого мяча "Милана" хватило для победы. Ответный матч – 8 марта в Лондоне.