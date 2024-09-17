Лига чемпионов: какие правила и как играть в фэнтези реформированного турнира

Что такое фэнтези-футбол

Онлайн-игра, в которой участники формируют виртуальные команды из настоящих футболистов и получают очки за выступления прототипов в реальности. Британцы из Fantasy League Ltd представили концепцию еще в 1991 году.

Игра приобрела популярность с созданием английской Премьер-лиги перед сезоном 1992/93. За три десятилетия игра эволюционировала от развлечения к серьезному бизнесу. Популярные футбольные соревнования продвигают собственные фэнтези-платформы и предлагают ценные призы победителям.

Параллельно фэнтези-футбол сохранил дух автономности. Обычно игроки создают частные лиги с ограниченным кругом участников и заранее определенным призовым фондом. С другой стороны, УЕФА в нынешнем сезоне Лиги чемпионов будет разыгрывать официальные мячи турнира, футболки любимых команд, билеты на финал и игровые консоли.

Правила фэнтези Лиги чемпионов*

Фэнтези главного еврокубка будет состоять из 15-ти туров – восьмерых в основном раунде, 1/8 финала, четвертьфинала, 1/2 финала и финала. Каждый тур, помимо решающего, растянется на несколько игровых дней. Три стадии плей-офф будут состоять из первых поединков и ответных матчей.

В рамках каждого тура после завершения поединков первого дня можно произвести замены и сменить капитана. Если футболисты основного состава набрали меньше ожидаемого, то будет возможность поставить других исполнителей, играющих в рамках этого же тура.

Для начала нужно придумать название для команды. Далее нужно сформировать заявку из 15-ти футболистов. Распределение по амплуа будет традиционным – 2 вратаря, 5 защитников, 5 полузащитников и 3 нападающих. Каждый заявленный в Лигу чемпионов футболист получил виртуальный ценник. Перед началом турнира у каждого участника фэнтези будет 100 млн евро для формирования состава.

Из каждой команды можно взять ограниченное количество футболистов. На основной раунд лимит заложили на уровне трех игроков из одного клуба. Постепенно ограничения будут ослабевать. В рамках 1/8 финала можно будет взять четырех одноклубников, на четвертьфинальной стадии – пятерых, в 1/2 финала – шестерых, а в финале – аж восьмерых.

После формирования команды нужно будет выбрать стартовый состав из 11-ти футболистов. Одному из них нужно наделить статусом капитана, что удвоит завоеванные реальным игроком очки. Кроме того, перед каждым туром игроки фэнтези смогут делать трансферы – от двух бесплатных в основном раунде до неограниченного количества перед стартом плей-офф и пяти перед финалом.

* – Полный перечень правил фэнтези Лиги чемпионов доступен на официальном сайте турнира в разделе Gaming/Fantasy Football

Схема распределения баллов

появление на поле – 1 пункт

60+ минут на поле – 1

гол ударом из-за пределов штрафной – 1

голевая передача – 3

каждые три возвращения владения – 1

награда Игроку матча – 3

заработанный пенальти (реализованный) – 2

"привезенный" пенальти – -1

незабитый пенальти – -2

желтая карточка – -1

красная карточка – -3

автогол – -2

вратари:

гол – 6

парированный пенальти – 5

сухой матч – 4

каждые три сэйва – 1

каждые два пропущенные мячи – -1

защитники:

гол – 6

сухой матч – 4

каждые два пропущенные мячи – -1

полузащитники:

гол – 5

сухой матч – 1

нападающие:

гол – 4

В сезоне 2024/25 Лиги чемпионов игроки фэнтези смогут соперничать в частных и глобальных лигах. Первые создают семьи, друзья, коллеги и другие группы по интересам. В общие дивизионы автоматически попадают все после регистрации. В частности там будет лига для болельщиков из одной страны.

"Шахтер" и фэнтези Лиги чемпионов

Самым дорогим исполнителем "горняков" оказался форвард Даниил Сикан. Покупка бомбардира обойдется в 7 млн виртуальных евро. На полмиллиона дешевле оказался хавбек Георгий Судаков, а на миллион – целая группа футболистов, в том числе вингер Александр Зубков, полузащитник Дмитрий Крыськив и нападающий Лассина Траоре.

Самым популярным среди игроков стал бриллиант испанской "Барселоны" Ламин Ямал (7,5 млн). Его взяли свыше 60%, а форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (11 млн) – более 50% пользователей. Вратаря сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина (4,5 млн) выбрали 4% игроков.