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Лига чемпионов: "Челси" оформил путевку в плей-офф, "Севилья" разгромила "Копенгаген"

Фото: "Челси" гарантировал место в матчах на вылет (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

С побед лондонского "Челси" и испанской "Севильи" началась программа вторника на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Группа E

"Зальцбург" – "Челси" – 1:2

Голы: Адаму, 49 – Ковачич, 23, Хаверц, 64

Группа G

"Севилья" – "Копенгаген" – 3:0

Голы: Эн-Несири, 61, Иско, 88, Монтиэль, 90+2

Удаление: Хочолава, 90+4 (К, прямая красная карточка)

Лондонцы реализовали фактически первый действительно опасный момент. На 23-й минуте Ковачич подхватил мяч после суеты в штрафной "Зальцбурга" и левой отправил сферу в левую девятку.

Хозяева отыгрались после перерыва, когда Адаму разогнал атаку из центра поля, а на ее финише в одно касание замкнул прострел Вебера с левого фланга. И все же "Челси" сумел вырвать победу и место в 1/8 финала досрочно. Это Хаверц в полукруге штрафной зоны принял пас Пулишича, обработал мяч и роскошным обводным ударом отправил в сетку от перекладины.

На Пиренеях же "Севилья" дожала датский гранд только во втором тайме. Старт разгрому положил Эн-Несири. Форвард нервионцев сыграл на опережение во время фланговой подачи и с нескольких метров протолкнул мяч в ворота.

Еще дважды хозяева поля забили в эндшпиле. Сначала Иско метров с 15-ти технически уложил мяч в угол после скидки Акуньи, а затем Монтиэль сыграл на добивании после сэйва кипера "Копенгагена" и оформил гол с острого угла. Теперь "Севилья" вернулась в борьбу за плей-офф с "Боруссией".

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Селтика" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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