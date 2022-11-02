Лига чемпионов: "Айнтрахт" сенсационно пробился в плей-офф, "Атлетико" и "Марсель" вылетели

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Группа A

"Ливерпуль" – "Наполи" – 1:0

Гол: Салах, 85

"Рейнджерс" – "Аякс" – 1:3

Голы: Тавернье, 87 (пенальти) – Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Группа B

"Порту" – "Атлетико" – 2:1

Голы:Тареми, 5, Эустакио, 24 – Маркано, 90+5 (автогол)

"Байер" – "Брюгге" – 0:0

Группа C

"Бавария" – "Интер" – 2:0

Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72

"Виктория" Пльзень – "Барселона" – 2:4

Голы: Хоры, 51 (пенальти), 63 – Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Торре, 75

Группа D

"Спортинг" – "Айнтрахт" – 1:2

Голы: Артур Гомес, 39 – Камада, 62 (пенальти), Коло Муани, 72

"Марсель" – "Тоттенхэм" – 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5

Интрига относительно участников плей-офф перед финальным туром сохранилась лишь в квартете D, где все 4 команды претендовали на выход в 1/8 финала Кубка чемпионов. В такой ситуации драматический исход событий в обоих матчах был прогнозируемым.

В Лиссабоне "Спортинг" повел перед перерывом – Угарте забросил в штрафную, где Артур Гомес ударом "щечкой" обыграл Траппа. Но франкфуртцы шокировали хозяев двумя голами в течение десяти минут во втором тайме. Сначала Камада уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Коатеса. А потом Коло Муани продавил защитника и мощно пробил под дальнюю стойку – 1:2!

Тем временем в Марселе местный "Олимпик" забил гол в раздевалку. Это Мбемба головой запер навес Верету в атаке хозяев вторым темпом после розыгрыша углового. Но "Тоттенхэм" отыгрался на старте второго тайма, когда Лангле в похожей манере воспользовался подачей Перишича со штрафного. А на пятой добавленной арбитром минуте победу для "шпор" вырвал Хейбьерг.

Такие результаты еще раз перетасовали турнирную таблицу группы. Квартет выиграл "Тоттенхэм", "Айнтрахт" стал вторым, "Спортинг" продолжит выступления в Лиге Европы, а "Марсель" сосредоточится на внутренних соревнованиях. Еще от двух групп определились участники плей-офф второго по рангу еврокубка – "Аякс" и "Байер".