Ліга арабських держав засудила визнання Голанських висот територією Ізраїлю

В столиці Тунісу на 30 саміті Ліги арабських держав лідери країн засудили рішення президента США Дональда Трампа визнати територію Голанських висот частиною Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Лідери арабських держав, серед яких президент Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі, король Саудівської Аравії Салман ібн Аббдул-Азіз і президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі, заявили про своє категоричне неприйняття заходів, які можуть підірвати суверенітет Сирії над Голанами.

Також учасники саміту звернулися з закликом про створення палестинської держави.

"Нерозумно, що арабський регіон продовжує залишатися на передньому краї напруженості і криз", - заявив Ес-Себсі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Саудівській Аравії виступили проти визнання Голан територією Ізраїлю. Під час саміту арабських держав у Тунісі король саудитів заявив, що "абсолютно відкидає будь-які спроби порушити суверенітет Сирії над Голанськими висотами.