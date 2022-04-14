Лідери Польщі та країн Балтії: санкції проти Росії повинні вводитися до закінчення війни

Президенти Польщі та країн Балтії, які 13 квітня перебували з візитом в Україні, висловили єдину думку про необхідність надання військової та гуманітарної допомоги Україні, а також про важливість посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Президента.

"Ніхто з нас в цьому не сумнівався. Ми досконально знали, що це вторгнення відбудеться", – сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Він зазначив, що до Польщі вже прибули 2,5 мільйона біженців з України, переважно жінок і дітей. Близько двох мільйонів з них прийняли рішення тимчасово залишитися в Польщі. Дуда також підкреслив, що нові санкції проти країни-агресора повинні вводитися до закінчення війни і повинні стати прикладом того, що "ніколи не можна так себе вести".

"У 21 столітті вбивства жінок і дітей, бомбардування житлових будинків – це тероризм, це бандитизм, це топтання принципів міжнародного права, це топтання всіх принципів", - заявив польський лідер.

Своєю чергою президент Латвії Егілс Левітс повідомив, що президенти сусідніх країн на власні очі побачив "жахи", вчинені російськими воїнами в Київській області.

"Немає ніякого сумніву, що скоєно військові злочини. І за це має настати відповідальність", - сказав він.

"Я підтримую ту думку, що потрібно зробити спеціальний суд або трибунал з приводу злочину агресії власне. Тому аналогічно міжнародному суду щодо колишньої Югославії, я думаю, що потрібно ввести спеціальний міжнародний трибунал з приводу російської війни проти України", - сказав президент Латвії.

"Ми в Латвії вже одну третину нашого військового річного бюджету протягом двох місяців витратили, щоб допомогти Україні побудувати військову міць. Але також є інші члени НАТО, які теж допомагають. Важливо, щоб всі члени країни НАТО допомагали Україні ефективним озброєнням", - сказав Левітс.

Крім того, він запропонував допомогти з експортом зернових з України через Латвійські порти. Також лідери європейських країн повідомили, що переконали інші країни члени ЄС надати Україні кандидатський статус вступу до ЄС, щоб далі поступово йти до повноцінного членства.