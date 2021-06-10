Лідери G7 оголосять про поставки 1 млрд доз COVID-вакцин в країни з низькими доходами, - Bloomberg

Лідери країн G7 хочуть таким чином допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.

Видання повідомляє, що за результатами саміту готується документ, в якому викладається план з припинення пандемії COVID-19 до грудня 2022 року.

"На саміті в Корнуоллі президенти і прем'єр-міністри пообіцяють доставити принаймні 1 мільярд додаткових доз вакцин протягом наступного року, щоб допомогти охопити 80% дорослого населення світу, згідно з проектом комюніке, які є в розпорядженні Bloomberg News", - пише видання.

За словами джерела, вакцини будуть доставлені в 92 країни з низькими доходами і в Африканський союз. Байден оголосить про цей план у четвер у своєму виступі перед початком саміту.