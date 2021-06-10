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Лідери G7 оголосять про поставки 1 млрд доз COVID-вакцин в країни з низькими доходами, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

На саміті у Великобританії лідери країн "Великої сімки" (G7) оголосять про постачання вакцин від коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про постачання 1 млрд доз вакцин у 2022 році.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Лідери країн G7 хочуть таким чином допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.

Видання повідомляє, що за результатами саміту готується документ, в якому викладається план з припинення пандемії COVID-19 до грудня 2022 року.

"На саміті в Корнуоллі президенти і прем'єр-міністри пообіцяють доставити принаймні 1 мільярд додаткових доз вакцин протягом наступного року, щоб допомогти охопити 80% дорослого населення світу, згідно з проектом комюніке, які є в розпорядженні Bloomberg News", - пише видання.

За словами джерела, вакцини будуть доставлені в 92 країни з низькими доходами і в Африканський союз. Байден оголосить про цей план у четвер у своєму виступі перед початком саміту.

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer, щоб пожертвувати іншим країнам.

Нагадаємо, 3 червня в Білому домі заявили, що Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.

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