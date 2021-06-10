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Лидеры G7 объявят о поставках 1 млрд доз COVID-вакцин в страны с низкими доходами, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

На саммите в Великобритании лидеры стран "Большой семерки" (G7) объявят о поставках вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о поставке 1 млрд доз вакцин в 2022 году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Лидеры стран G7 хотят таким образом помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.

Издание сообщает, что по результатам саммита готовится документ, в котором излагается план по прекращению пандемии COVID-19 к декабрю 2022 года.

"На саммите в Корнуолле президенты и премьер-министры пообещают доставить по крайней мере 1 миллиард дополнительных доз вакцин в течение следующего года, чтобы помочь охватить 80% взрослого населения мира, согласно проекту коммюнике, которые есть в распоряжении Bloomberg News", - пишет издание.

По словам источника, вакцины будут доставлены в 92 страны с низкими доходами и в Африканский союз. Байден объявит об этом плане в четверг в своем выступлении перед началом саммита.

Ранее стало известно, что администрация Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, чтобы пожертвовать другим странам.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.

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