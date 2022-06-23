Лідери G7 і НАТО посилюватимуть тиск на Росію, - Reuters

Лідери країн "Великої сімки" і північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість з приводу позиції Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини по всьому світу", - заявив високопоставлений чиновник в США. За його словами, нова Стратегічна концепція, яку повинні схвалити керівники НАТО, буде спрямована на усунення загроз, що виходять як від Росії, так і від Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський теж візьме участь у саміті НАТО. Очікується, що він виступить у режимі відеконференції.

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