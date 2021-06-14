Лідери Європи задоволені діалогом з Байденом перед його зустріччю з Путіним, - Макрон

Під час саміту НАТО лідери Євросоюзу обмінялися з президентом США Джо Байденом думками напередодні його зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним. Європейські учасники альянсу задоволені діалогом, що відбувся.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на підсумковій прес-конференції.
"Ми задоволені діалогом, який відбувся між Байденом і європейськими учасниками альянсу. Це важливо перед зустріччю американського лідера з Путіним", - сказав Макрон.
Він також додав, що дискусія, що пройшла на саміті НАТО, "свідчить про усталені партнерські відносини" всередині Альянсу. За його словами, майбутня зустріч Байдена і Путіна - важливий елемент у створенні нової архітектури безпеки в Європі.
"Хочу підтвердити намір європейських країн брати участь у переговорах з контролю над озброєннями в Європі", - уточнив Макрон.
Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальних питань, у тому числі і Україна.
Зазначимо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.
Як повідомляло РБК-Україна, Байден не збирається скасовувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на розбіжності з багатьох питань. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, американський лідер збирається не стримуватися під час переговорів зі своїм російським колегою.